Funcionário que foi flagrado sufocando cachorro, tem passagem por homicídio

O homem trabalhava na clínica É o Bicho, há três meses e foi preso em flagrante. e tinha passagens por homicídio e receptação

Davi Silva dos Santos, de 24 anos, que é funcionário de uma clínica veterinária, onde um cachorro morreu durante uma tosa, tem passagens na polícia por homicídio e receptação. O homem trabalhava na clínica É o Bicho, há três meses e foi preso em flagrante.



O advogado da clínica, Napoleão Lima Júnior, disse que a direção não tinha conhecimento dos antecedentes criminais do funcionário que estava trabalhava na clínica há cerca de três meses. “Lamentavelmente empresas não têm como a gente verificar antecedentes. Geralmente quando a pessoa trabalha em outra empresa, a gente pede informações, mas a gente não teve identificação nenhuma em relação a isso”, explicou o advogado.

A dona do cachorro, Maria Eduarda Cavalcante, contou que o animal era dócil, nunca mordeu ninguém. Ele havia sido deixado no local para tomar banho junto com outro cão pertencente à família.

“A gente tem outra fêmea. Por volta das 9h30 da manhã ligaram para meu pai retornar à clínica porque havia acontecido um acidente. Quando meu pai chegou lá, disseram que ele tinha tido uma parada”, disse ela.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar. Uma equipe da tentou reanimar o animal, mas ele não resistiu. Somente quando verificaram as imagens do circuito de segurança é que percebem o ocorrido e acionaram a polícia.

Em depoimento ao delegado Leonam Pinheiro, Davi Silva diz que “estava estressado”, mas negou ter matado o cachorro.

“Ele será responsabilizado pelo crime de maus tratos, que tem uma pena de até cinco anos de reclusão acrescida de um terço quando há o resultado morte que foi o que infelizmente veio a acontecer”, afirmou o delegado.

O Procon Maceió informou que a clínica também pode ser responsabilizada pelo ocorrido, respondendo por danos materiais e morais, já que tem responsabilidade sobre a segurança dos animais.