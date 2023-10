Funcionário do McDonald’s mata mulher após discussão

A briga começou quando a vítima e outra mulher se envolveram em uma discussão em um ponto de ônibus próximo ao restaurante da rede de fast food

Um incidente ocorreu em um restaurante McDonald’s nos EUA, resultando na morte de uma mulher de 30 anos, durante uma discussão. Segundo informações do Departamento de Polícia de Hendersonville, a briga começou quando a vítima e outra mulher se envolveram em uma discussão em um ponto de ônibus próximo ao restaurante da rede de fast food.

A mulher fugiu para o McDonald’s para escapar da situação, mas a outra pessoa a seguiu até o local. Os dois foram separados pelo gerente da loja, e a vítima decidiu sair, mas retornou pouco depois. Ela foi novamente abordada pelo gerente e por um funcionário da unidade, resultando em uma nova discussão.

Durante o confronto, a vítima, segundo a polícia, teria estendido a mão e tocado no funcionário, que reagiu atirando com uma arma que ele carregava escondida.

Após o disparo, o funcionário fugiu em seu veículo e foi até a escola onde seu filho estuda. As autoridades relataram que um inspetor escolar reconheceu o suspeito após ouvir falar do caso no restaurante de fast food.