Funcionário de parque de diversões é preso suspeito de estuprar jovem de 13 anos

PUBLICIDADE 

Um funcionário de um parque de diversões foi preso na noite de domingo (9), em Angélica, a 243 quilômetros de Campo Grande, suspeito de estuprar uma menina de 13 anos.



A denúncia veio do pai da adolescente ao Conselho Tutelar. Conforme a polícia, o pai saiu de casa pela manhã e ao voltar, à noite, a filha não estava lá. Diante disso, passou a procurar a adolescente e a viu conversando com um rapaz, de 28 anos, no parque.

O Conselho Tutelar foi acionado e encontrou a menina já em um quarto de hotel. Ela então falou para o pai e aos conselheiros que tinha ido pra lá pela manhã. O funcionário foi encontrado no parque e preso em flagrante por estupro de vulnerável.