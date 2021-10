Fotógrafo americano faz flagra impressionante de ataque de sucuri em jacaré

Na legenda da imagem, ele afirma que a “briga” teve como principal ataque um golpe no pescoço do jacaré

Um flagra impressionante do ataque de uma cobra sucuri contra um jacaré no Pantanal (MS) tem chamado a atenção e feito sucesso nas redes sociais.

As imagens foram registradas pelo fotógrafo americano Kim Sullivan que as publicou na sua conta do Instagram (veja abaixo). Na legenda da imagem, ele afirma que a “briga” teve como principal ataque um golpe no pescoço do jacaré.

Porém, após algum tempo, ambos saíram e cada um foi para um lado. O fotógrafo está acostumado a procurar por flagras como esse há mais de 20 anos. O registro foi feito em setembro.

Em outra postagem, também por terras brasileiras, Kim mostra uma onça capturando um jacaré para se alimentar e levar carne para os filhotes que aguardavam pelo almoço.

“Ela tem que fazer isso a cada poucos dias para manter esses filhotes em crescimento e famintos alimentados”, escreveu o fotógrafo na legenda.