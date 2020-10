Foto de dragão-de-komodo enfrentando caminhão de construção gera polêmica

PUBLICIDADE

Uma foto, protagonizado por um dragão-de-komodo que aparece em frente a um caminhão de obra, como se quisesse enfrentá-lo, viralizou nas redes sociais. O registro também tem gerado polêmica, já que a foto foi tirada na ilha de Rinca, na Indonésia, onde o governo planeja construir um parque.

O empreendimento multimilionário almeja se assemelhar ao parque do filme Jurassic Park: Parque dos Dinossauros. No entanto, a imagem, que viralizou nas redes sociais, gerou questionamentos sobre o impacto na conservação dos célebres animais, considerados os maiores lagartos do mundo.

As autoridades locais afirmam que os animais serão mantidos em segurança durante a construção e que nenhum dragão-de-komodo foi ferido.

Estima-se que os dragões-de-komodo existam há milhões de anos. No entanto, atualmente eles se concentram apenas em algumas ilhas indonésias. Os animais são parte das atrações turísticas da região. Nos últimos anos, as autoridades têm concentrado esforços para conciliar a conservação da espécie com o turismo no parque nacional.

O governo local chegou a cogitar expulsar os habitantes que vivem há gerações na ilha de Komodo, a fim de conservar a espécie. No entanto, a ideia foi abandonada. Em substituição a essa medida, as autoridades optaram por introduzir uma taxa de US$ 1 mil (cerca de R$ 5,6 mil) para quem quiser visitar a ilha. Dessa forma, foi possível acabar com o turismo de massa e proteger os dragões e seu habitat natural.

No entanto, pouco tempo depois, as autoridades locais revelaram planos de construir um empreendimento turístico na ilha de Rinca, que abriga a segunda maior população de dragões-de-komodo.

O projeto foi apelidado de “Jurassic Park” depois que os arquitetos compartilharam no mês passado um vídeo com a proposta — acompanhado da célebre trilha sonora do filme de Steven Spielberg. O vídeo parece ter sido removido desde então.