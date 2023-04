Foragido tenta matar ex em um bar em MT

À Polícia Militar, testemunhas relataram que o suspeito tentou matar o homem com uma arma de fogo

Um homem, de 31 anos, tentou matar o namorado da a ex-companheira, em um bar, em Cuiabá.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito está foragido. O caso aconteceu na tarde desse sábado (22).

Dee acordo com os relatos, a arma caiu no chão e a vítima tentou pegar, quando foi agredida, momento em que a ex-companheira do suspeito tentou intervir e também foi atacada com socos e chutes na região da cabeça.

As vítimas procuraram o hospital, onde receberam cuidados médicos. O suspeito possui várias passagens criminais e um mandado de prisão por homicídio, informou a PM.