Foragido é preso após roubar celular de adolescente de 13 anos

De acordo com informações adicionais da PM, a ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) da localidade como roubo, captura de procurado e uso de documento falso

Um homem foi apreendido depois de roubar o celular de um jovem de 13 anos e ser localizado através do dispositivo, em Praia Grande, situada no litoral de São Paulo.

O sujeito estava sendo procurado por ter cometido delitos de roubo e receptação, caracterizados pela posse, transporte ou ocultação de produtos obtidos ilegalmente.

Conforme informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), a vítima e um responsável legal acionaram a Polícia Militar (PM), fornecendo a localização exata do dispositivo que estava em posse do criminoso, possibilitando o rastreamento.

Os agentes dirigiram-se a uma residência na cidade, embora não tenha sido divulgado o nome do bairro, e detiveram o indivíduo em questão no dia 19 de agosto. Segundo a PM, ele carregava o celular no bolso e apresentou uma identificação falsa ao ser abordado. Além disso, o suspeito foi incapaz de desbloquear o aparelho quando solicitado por um dos policiais.