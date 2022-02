Flanelinha mata ‘concorrente’ após briga em Maringá

Durante o crime, uma equipe policial fazia um patrulhamento de rotina presenciou a vítima deitada no chão com o suspeito desferindo as facadas

Na noite do último sábado, 5, um homem de 33 anos morreu após ser esfaqueado. A vítima era flanelinha e teria brigado com outro homem por uma disputa por um ponto na Rua Osvaldo Cruz.

O suspeito de ter cometido o crime foi preso em flagrante e confessou o assassinato. O homem de 37 anos afirmou aos policiais militares que sempre atuou como flanelinha no local. No entanto, ao chegar ao trabalho na noite deste sábado, se deparou com outro homem atuando no ponto.

Então, os dois teriam discutido.

O suspeito relatou que, irritado, foi até um supermercado próximo, furtou uma faca, retornou ao local e esfaqueou o outro homem.

Durante o crime, uma equipe policial fazia um patrulhamento de rotina presenciou a vítima deitada no chão com o suspeito desferindo as facadas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas não havia mais nada a ser feito. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

O suspeito foi preso em flagrante.