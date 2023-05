Flanelinha é morto a pedrada após disputa de espaço

A polícia prendeu o suspeito do crime na manhã do mesmo dia

Na madrugada desta segunda-feira (22), um homem identificado como Carlos Alberto Boaes, que estava em situação de rua, foi brutalmente assassinado a pedrada enquanto dormia em São Luís.

Câmeras de segurança registraram o momento em que um outro morador de rua, identificado como Iury Marley Carvalho Moraes, carregava uma pedra tão grande que precisou segurá-la com as duas mãos.

Foi com essa pedra que o suspeito cometeu o assassinato, atacando Carlos Alberto, que estava deitado em uma calçada próxima a uma praça no bairro Maranhão Novo, na capital.

De acordo com as autoridades, tanto o suspeito quanto a vítima eram flanelinhas, disputando vagas para vigiar carros. Segundo as investigações, essa disputa pode ter sido uma das causas do crime.