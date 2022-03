Fiscalização apreende mais de 700 kg de alimentos estragados em supermercado no Jacintinho, Maceió

Entre os alimentos apreendidos estão frango, peixe, carne bovina, charque, presunto e queijo, todos impróprios para consumo

Em um supermercado em Jacintinho, Maceió, uma operação apreendeu 720,3kg de alimentos estragados ou fora da data de validade. Entre os alimentos apreendidos estão frango, peixe, carne bovina, charque, presunto e queijo, todos impróprios para consumo.

A ação foi conjunta entre a Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social (Semscs) e a Vigilância Sanitária de Maceió (VISA), e foi motivada por denúncias recebidas pela Semscs.

Além dos alimentos estragados, a secretaria constatou que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) do supermercado, documentação necessária para o funcionamento do estabelecimento, estava vencido desde fevereiro.

No estabelecimento, foram encontrados alimentos com a validade vencida desde 2021, bem como produtos mal armazenados. O coordenador da Vigilância Sanitária relatou que os comerciantes foram orientados sobre a manipulação e armazenamento correto dos alimentos para que seja possível assegurar a saúde da população.

O supermercado, além de ser notificado para regularizar o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, foi autuado e pode pagar uma multa entre R$180 a R$190 mil.









Fotos: Matheus Alves/Ascom Semscs