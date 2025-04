Filhote de sucuri é encontrado em carro durante lavagem em um lava-jato em MS

Funcionários de um lava-jato em Aparecida do Taboado, no Mato Grosso do Sul, levaram um susto na última terça-feira (22) ao encontrarem um filhote de sucuri escondido sob o banco do passageiro de um veículo durante a limpeza do automóvel.

De acordo com a Polícia Militar Ambiental (PMA), a serpente foi localizada durante a lavagem e capturada com segurança pela equipe. Nenhuma pessoa ficou ferida.

Após a remoção, o animal foi avaliado e, como apresentava boas condições de saúde, foi devolvido ao seu habitat natural, em uma área de mata próxima à cidade.

A PMA reforça que, ao se deparar com animais silvestres, a população deve acionar os órgãos ambientais especializados para garantir a segurança tanto dos seres humanos quanto da fauna.