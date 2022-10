Filho é preso suspeito de maltratar a mãe acamada

O filho dela, de 42 anos, foi preso em flagrante ao chegar no hospital depois que uma equipe de bombeiros levou a idosa ao atendimento médico

Uma idosa, de 64 anos, foi encontrada abandonada e com sinais de maus-tratos, nesta quarta-feira (26), em Barra do Garças, a 516 km de Cuiabá, de acordo com a delegada Luciana Canaverde, responsável pelo caso.

A polícia recebeu uma denúncia pelo telefone 180 e a equipe foi até a casa dela, onde encontraram a vítima em péssimas condições de higiene, estando acamada e sozinha. Ela ainda contou aos policiais que estava sem comer desde a noite anterior e que o filho havia saído de casa bem cedo.

Segundo a delegada Canaverde, o inquérito policial ainda procura esclarecer quanto tempo ela estava acamada e se ela sofre de alguma doença crônica.

“Ainda não se sabe o que levou ela para estar acamada. Na casa, há uma cadeira de rodas para banho, o que indica que está acamada há bastante tempo e ela estava com várias escoriações. A polícia investiga o que levou ela a estar nessa condição, qual tratamento já foi oferecido e se a rede de saúde sabia do quadro dela. Vamos averiguar tudo isso”, afirmou.

Ao ser detido, o filho dela foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher. Ele deve responder por maus-tratos e por reter rendimentos de pessoa idosa, de acordo com o Estatuto do Idoso.