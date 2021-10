Filho defende mãe de agressões e mata PM a facadas

O militar chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde

No domingo (3), um jovem de 29 anos matou o próprio pai, um policial militar, a facadas em São José da Lapa, Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o jovem atacou o pai para proteger a mãe, de 50 anos, de agressões do militar aposentado Júlio César de Abreu.

Conforme o registro da ocorrência, o PM aposentado ingeriu alta quantidade de bebida alcóolica em um clube. Ao chegar em casa com sinais de embriaguez, o militar discutiu com a mulher e a ofendeu como ‘vagabunda’ e ‘piranha’.

Na sequência, o PM agrediu a esposa com um cabo de vassoura, ferindo a mulher no braço direito. O filho do casal, indignado com a situação, entrou em briga corporal com o pai e deu duas facadas nele.

O militar chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde. Ele teve grandes hemorragias internas.

A polícia prendeu o jovem e o encaminhou para a delegacia. Para investigar o caso, a Polícia Civil encaminhou peritos ao local.