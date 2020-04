Filho acha maconha em casa e denuncia mãe à polícia

PUBLICIDADE 

Um programador, de 24 anos, denunciou a mãe à polícia após encontrar duas porções de maconha na residência onde moram. Segundo a Polícia Civil, o jovem teria encontrado a droga enquanto realizava uma faxina na casa.

O caso ocorreu na Baixada Santista-SP. O jovem acionou a Polícia Militar (PM) após encontrar a droga dentro da gaveta de um móvel da mãe. Quando os agentes chegaram, o rapaz alegou para a PM que a mãe teria comprado a droga de uma comerciante, de 56 anos. De início, a mãe confirmou a versão do filho, mas, ao chegar na delegacia, ela negou saber da origem da droga.

As autoridades obtiveram o endereço da comerciante e foram até o local. Ao ser questionada, a suspeita admitiu ter duas porções de maconha em casa e que era amiga da mãe do programador. No entanto, ela afirmou que a droga era para consumo próprio e negou ter feito a venda do entorpecente.

A Polícia Civil informou que as porções da droga foram encaminhadas para perícia. A comerciante não foi autuada por tráfico, devido a pequena quantidade de droga e a alegação de ser apenas usuária.