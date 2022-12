Filha com transtornos mentais é acusada de matar mãe queimada

Ela fugiu após o caso e não foi localizada pela Polícia Militar (PM)

Uma idosa de 64 anos morreu após ser queimada enquanto dormia em Macapá, na madrugada desta terça-feira (6). A principal suspeita do ataque é uma dos filhos dela, uma mulher de 33 anos, que tem transtornos mentais.

O homicídio vitimou Maria do Socorro de Oliveira Gomes, de 64 anos, na casa onde ela morava no bairro do Zerão, na Zona Sul. O Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes) foi acionado por volta de 5h30, por uma vizinha da família, que relatou que a filha ateou fogo na própria mãe que estava dormindo e a trancou no quarto.

Os outros filhos da vítima acordaram com a casa pegando fogo e começaram a tentar apagar as chamas. Depois que conseguiram controlar o fogo, os filhos abriram a porta do quarto e viram a mãe totalmente carbonizada.

A vizinha informou ainda que a filha saiu correndo após o ato e ficou escondida no canto da rua da casa dela. A PM informou que ela não foi encontrada para ser apresentada na delegacia.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Polícia Científica (Politec), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Polícia Civil foram acionadas para o local, para retirar o corpo e dar início aos procedimentos de perícia e investigação.