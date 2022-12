Filha com transtornos acusada de matar mãe queimada é presa

A prisão preventiva é para realização de exame pericial de sanidade mental, segundo a polícia

A Polícia Civil prendeu na ala psiquiátrica do Hospital de Emergências (HE) de Macapá a filha com transtornos mentais acusada de matar a mãe queimada, enquanto vítima dormia. A prisão preventiva é para realização de exame pericial de sanidade mental, segundo a polícia.

A mulher de 33 anos foi presa nesta terça-feira (6) acusada pela prática do crime de homicídio qualificado e incêndio e foi mantida no hospital em função de estar impossibilitada de comparecer à audiência de custódia por causa do quadro clínico.

No entanto, a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DCCM) pediu a prisão preventiva e a autorização judicial para que a investigada passe por exame pericial de sanidade mental a fim de confirmar a situação da mulher.

A delegada Janeci Monteiro, que está a frente do caso deu alguns detalhes sobre o que já foi apurado durante a investigação, nesta quarta-feira (7).

“Os fatos ainda estão em apuração, mas há indícios de que a suspeita tenha ateado fogo na genitora quando esta dormia. Após atear fogo na mãe, a acusada, que tem problemas mentais, segundo informaram familiares, saiu correndo e se escondeu na rua. Os familiares da acusada acordaram sentindo o odor de fumaça, identificaram o quarto da vítima como ponto de concentração do fogo e tentaram apagá-lo, local em que se depararam com a vítima já carbonizada”, explicou a Delegada.

Entenda o caso



Maria do Socorro de Oliveira Gomes, de 69 anos, morreu após ser queimada enquanto dormia, na madrugada desta terça-feira (6), na Zona Sul de Macapá. A principal suspeita do ataque é a filha de 34 anos, que tem transtornos mentais.

Ela fugiu após o caso, foi localizada pela Polícia Militar (PM), mas não pode ser presa por ser inimputável, que não pode ser responsabilizada pelos atos.

O Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes) foi acionado por volta de 5h30, por uma vizinha da família, que relatou que a filha ateou fogo na própria mãe que estava dormindo e a trancou no quarto.

Os outros filhos da vítima acordaram com a casa pegando fogo e começaram a tentar apagar as chamas. Depois que conseguiram controlar o fogo, os filhos abriram a porta do quarto e viram a mãe totalmente carbonizada.