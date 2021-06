Festa com Gian e Giovani gera aglomeração em Rio Verde

O prefeito de Cachoeira Alta, Rodrigo Mendonça (PDT), e a prefeita de Caçu, Ana Cláudia Lemos (MDB) foram flagrados no evento

No sábado (5), uma festa com a dupla sertaneja Gian e Giovani causou aglomeração, em Rio Verde (GO). O prefeito de Cachoeira Alta, Rodrigo Mendonça (PDT), e a prefeita de Caçu, Ana Cláudia Lemos (MDB) foram flagrados no evento.

No vídeo compartilhado nas redes sociais, as pessoas aparecem consumindo bebidas alcoólicas, sem máscaras e descumprindo o distanciamento social.

Por meio de uma nota, o prefeito de Cachoeira Alta confirmou que participou do evento, mas disse que aconteceu “em um condomínio fechado na casa de dois médicos renomados de Rio Verde”. O documento disse ainda que havia 25 pessoas e todos testados da Covid-19.

Em contrapartida, na cidade dos dois prefeitos flagrados descumprindo as medidas de distanciamento, há um decreto em vigor que proíbe aglomerações e a venda de bebidas alcoólicas aos finais de semana. Rodrigo Mendonça disse que não fez o consumo de álcool, por estar dirigindo no dia.

A assessoria da dupla sertaneja, diferente do posicionamento do prefeito, informou que cerca de 40 pessoas participaram do evento. Os sertanejos esclareceram ainda que a cidade de Rio Verde liberou eventos para até 150 pessoas e que todos os envolvidos, tanto na live quanto no almoço, foram testados para a Covid-19.