Feminicídio: PM agride e mata esposa no meio da rua em SP

O policial, que estava de folga no momento, saiu do veículo e começou a agredir a mulher com socos

Em Perus, na zona norte de São Paulo, um policial militar de 36 anos foi preso após matar sua esposa no meio da rua. Segundo relatos, a discussão entre o casal teve início dentro do carro na madrugada de domingo (3), enquanto estavam na rua Bananalzinho. O policial, que estava de folga no momento, saiu do veículo e começou a agredir a mulher com socos, seguidos por disparos à queima-roupa. Vizinhos presenciaram a cena de violência. Após o ataque, a vítima foi deixada caída no chão enquanto o policial retornou ao carro para se afastar do local. Entretanto, segundos depois, ele voltou, arrastou a mulher até o veículo e partiu. A vítima foi conduzida ao Pronto-Socorro Taipas, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. O policial militar foi preso em flagrante por feminicídio, e uma pistola calibre .40, utilizada no crime, foi apreendida para perícia. O acusado foi encaminhado ao Presídio Militar da Romão Gomes, enquanto a Corregedoria foi acionada para investigar o caso. O episódio foi registrado como feminicídio pela 4ª Delegacia de Defesa da Mulher Norte.