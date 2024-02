Feminicídio: mulher é morta por marido e tem coração removido

Na manhã do crime ela esteve em uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência contra o próprio marido

Na última segunda-feira (26) em Tupã, São Paulo, uma mulher de 53 anos foi encontrada esfaqueada e com o coração e as vísceras removidas do corpo, resultando em sua morte. A vítima foi identificada como Milena Dantas Bereta Nistarda.

Segundo informações da polícia, Milena relatou que vinha sofrendo violência por parte do marido, e que as agressões haviam se intensificado nos últimos meses. Diante da situação, a mulher solicitou uma medida protetiva.

Após prestar seu depoimento na delegacia, Milena retornou para casa e trancou-se no imóvel. No entanto, conforme apontado pela Polícia Civil, ela foi brutalmente atacada pelo suspeito, que arrombou as portas, desferiu golpes de faca contra a vítima e realizou a terrível ação de remover suas vísceras e o coração.

Marcelo Nistarda Antoniassi, marido de Milena, foi detido em flagrante na residência pelo crime de feminicídio. Ele resistiu à prisão, mas foi conduzido às autoridades competentes, onde irá responder pelo terrível crime que chocou a comunidade.