Feminicídio: jovem é encontrada morta dentro de bueiro

Seu corpo foi descoberto em estado avançado de decomposição

Uma jovem de Alagoas foi encontrada brutalmente assassinada dentro de um bueiro no Jardim Pérola, na cidade de Santa Barbara D’Oeste, em São Paulo.

A vítima, identificada como Maria, tinha 26 anos e era natural da cidade de São José da Tapera. Seu corpo foi descoberto em estado avançado de decomposição, chocando profundamente a comunidade local e levantando sérias questões sobre a segurança nas cidades brasileiras.

De acordo com as informações obtidas, Maria e seu namorado, um jovem de 24 anos natural de Sergipe, viviam em São Paulo há aproximadamente oito meses. No entanto, o relacionamento do casal era tumultuado, marcado por constantes desentendimentos.

No dia do crime, após mais uma discussão acalorada, o namorado de Maria confessou tê-la asfixiado até a morte. Após cometer o assassinato, ele cometeu o ato horrendo de jogar o corpo da jovem dentro de um bueiro, usando cabos de telefonia para fechá-lo. Um ato de extrema crueldade e desrespeito pela vida humana.

O corpo de Maria só foi descoberto na quarta-feira, dia 25, quando funcionários de uma companhia de gás notaram o bueiro fechado de forma suspeita. Ao alertarem a polícia, as autoridades foram até o local e conseguiram remover o corpo do local.

O namorado da vítima foi detido em seu local de trabalho e, durante o interrogatório, admitiu o crime. Ele afirmou ter sido movido pela raiva durante a discussão e não conseguiu controlar suas emoções. No entanto, apesar da confissão, a motivação exata para o crime ainda está sendo investigada.