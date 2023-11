Feminicídio: homem mata idosa e se desfaz de corpo em MT

A Polícia Civil revelou que o suspeito era um ex-namorado da vítima

Na última quarta-feira (1°), um homem, cuja identidade não foi divulgada, foi detido sob suspeita de assassinar Desolina Ana Chelotti, uma idosa de 75 anos, em Chapada dos Guimarães, localidade situada a 65 km de Cuiabá.

De acordo com as investigações, Desolina teria sido morta após ser arremessada de um penhasco. Seu desaparecimento ocorreu em 10 de julho deste ano, quando ela sumiu de sua residência. Preocupada com a falta de contato, a filha da idosa procurou a delegacia em 13 de julho. Ela informou às autoridades que a mãe jamais deixava de se comunicar com a família.

Ao visitar a casa da vítima, a filha encontrou o portão trancado com um cadeado. Após conseguir entrar, notou que havia comida deteriorada na residência, um fogão desmontado e pertences pessoais de Desolina que ela costumava levar consigo em viagens, conforme relatou a polícia.