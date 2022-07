Feirantes criam ‘geladeira solidária’ e doam alimentos para famílias carentes em Cuiabá

Feirantes do mercado do Porto, em Cuiabá, criaram uma ‘geladeira solidária’, na qual disponibilizam à população carente frutas e verduras

Feirantes do mercado do Porto, em Cuiabá, criaram uma ‘geladeira solidária’, na qual disponibilizam à população carente frutas, verduras e até peixes que não usariam mais no comércio.

Os comerciantes se organizaram para passar de barraca em barraca para recolher os alimentos que serão levados para a geladeira. Enquanto eles fazem isso, as famílias carentes aguardam do lado de fora, ansiosas pela doação.

A ajuda funciona assim: cada pessoa cadastrada leva a sacola. A quantidade de alimentos varia de acordo com o tamanho da família. Atualmente existem cerca de 500 famílias cadastradas no projeto.

O feirante Anderson Mateus da Silva conta que durante a pandemia, quando muitas famílias perderam emprego e ficaram sem renda, os feirantes perceberam que poderiam ajudar, já que muitos alimentos eram descartados por causa da aparência, dos amassados.

Foi daí que surgiu a ideia da geladeira solidária. As doações para as famílias são feitas de terça-feira a sábado.

Além deles, empresários e até mesmo clientes fazem questão de ajudar a abastecer a geladeira.