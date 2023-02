Feirante é preso suspeito de oferecer dinheiro e estuprar criança que vendia doces

O idoso diz que ofereceu dinheiro à menina e que tentou abusar da criança, mas que não conseguiu

Um feirante de 60 anos foi preso no sábado (11) suspeito de estuprar uma criança de 10 anos dentro do carro dele, na Feira Hippie, em Goiânia. Ele foi denunciado por um segurança do local que desconfiou da ação. O idoso diz que ofereceu dinheiro à menina e que tentou abusar da criança, mas que não conseguiu.

O segurança que trabalha na feira disse que desconfiava do idoso há um mês e passou a vigiá-lo. Ao perceber que o feirante estava indo com a criança par ao carro, chamou a Polícia Militar.

“Diante da denúncia, a equipe foi fazer a averiguação e foi constatada que uma criança de 10 anos havia sofrido abuso sexual. Diante das informações de outros feirantes, a viatura fez um patrulhamento na região e foi possível localizar o autor desse abuso sexual”, disse o aspirante Daniel de Morais Frazão.

O suspeito disse à PM que conheceu a menina há quatro meses e, desde então, se aproximou dela. O homem contou que tinha intenção de estuprar a criança, mas não consegui.

“Essa menina eu conheço há uns quatro meses. Ela passava lá, eu comprava esses doces dela, eu fui pegando liberdade, ela foi falando da vida dela. Eu vou ser bem franco com você. Nesses, há uns dois finais de semana, a gente ia até para o carro para tentar alguma coisa, mas eu não conseguia, não chegava nem a tirar a roupa. Sendo bem franco, teve tentativa de fazer alguma coisa, mas na hora eu não conseguia”, disse o feirante à polícia em um vídeo.

O homem foi preso e levado para a Central de Flagrantes. Ele foi autuado por estupro de vulnerável.