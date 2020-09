Farmacêutico é espancado com barra de ferro e jogado em caçamba de lixo

PUBLICIDADE

Um farmacêutico, de 32 anos, foi espancado e jogado em uma caçamba de lixo. Câmeras de monitoramento flagraram dois suspeitos agredindo o rapaz, em Aparecida de Goiânia-GO. Um deles utilizou uma barra de ferro com a ponta afiada, o que provocou um corte na vítima.

Wender Henrique Porto teria sido vítima de um assalto, conforme a ocorrência registrada pela Polícia Civil. No entanto, as imagens das câmeras de segurança mostram a vítima caída no chão antes mesmo das agressões começarem. Na ocasião, o farmacêutico ainda consegue se mexer, até que dois homens descem a rua e começam a chutar a cabeça dele. O crime ocorreu na madrugada de sábado para domingo (6).

A ação inicial dos suspeitos, registrada pelas câmeras, dura em torno de 15 segundos. Após esse período, um homem mais forte volta e, por mais 18 segundos, chuta e pisa a cabeça do farmacêutico. Dois homens aparecem em seguida e um deles utiliza uma barra de ferro para agredir a vítima. Ao todo, foram sete golpes. Ao final, Wender é jogado dentro de uma caçamba de lixo.

A vítima foi encontrada por um vigilante que passava pela região. O irmão de Wender relatou que o farmacêutico se recupera em casa, mas ainda está zonzo e com um corte profundo na cabeça. O ferimento é decorrente da barra de ferro utilizada na agressão.

Ele teve ainda cortes e hematomas pelo tórax, rosto e a mandíbula quebrada em dois lugares. A Polícia Civil investiga o caso.