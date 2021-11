Fantasia de goleiro Bruno no halloween gera demissão

A foto tinha a intenção de divulgar uma festa de Halloween na casa de shows, mas acabou gerando muitos problemas

Na terça-feira (2), a casa de shows Porão do Alemão, em Manaus (AM), fez uma publicação nas redes sociais que gerou grande repercussão na internet. O estabelecimento publicou uma foto de um tatuador fantasiado de goleiro Bruno, jogador do flamengo condenado por ser mandante da morte da modelo Eliza Samudio.

A foto tinha a intenção de divulgar uma festa de Halloween na casa de shows, mas acabou gerando muitos problemas. Na foto, o tatuador aparece com a camisa do flamengo com o nome de Bruno nas costas. Na sua mãe tem um saco de lixo com o nome de Eliza.

O tatuador é sócio do estúdio de tatuagem El Cartel Tatuaria. Por meio das redes sociais, o estabelecimento afirmou que a parceria foi desfeita e o homem demitido.

“O estúdio não compactua com qualquer forma de incitação à violência contra a mulher. Deixando bem claro que o colaborador foi demitido, não fazendo mais parte do quadro de funcionários”, afirmou a nota.

A casa de shows, que publicou a imagem, também se retratou e disse que o post foi apagado e o funcionário que a fez, afastado.

A modelo Eliza Samudio foi morta em 2010 e seu corpo nunca foi encontrado. O goleiro Bruno foi condenado a 22 anos de prisão pelo pelo sequestro cárcere privado, assassinato e ocultação do corpo da modelo.