Família pede ajuda para transportar corpo de goiano assassinado em Portugal

Os altos custos do transporte do corpo do brasileiro Flávio Machado da Silva, de 39 anos, morto a facadas pela namorada, a também brasileira Simara da Silva Santos, 32, em Portugal, fazem com que a família do homem peça ajuda para fazer o sepultamento em Turvânia, interior do Goiás.

Em nota, o Governo de Goiás afirmou que disponibiliza um valor para custear a cremação e as despesas com o traslado das cinzas de goianos mortos no exterior. No entanto, o Itamaraty informou que ainda não foi procurado oficialmente pela família e que os consulados em Portugal estão prontos para ajudar, caso sejam acionados.

Segundo informações do G1, o homem foi assassinado a facadas após uma briga com a namorada, que alegou legítima defesa. Ela está presa, de acordo com familiares dela. O caso está sendo investigado pela Polícia Judiciária de Portugal.

Flávio, que trabalhava na construção civil, foi assassinado na madrugada da última segunda-feira (20), em Odivelas, na Região Metropolitana de Lisboa. Ele residia com outro irmão, Nilson Machado da Silva, que estava em uma viagem turística pela Bélgica.

Relacionamento

Flávio morava em Portugal havia 17 anos. Ele era casado e tem uma filha, mas se separou recentemente. Há menos de um mês ele começou a namorar com Simara. Apesar do pouco tempo, o relacionamento parecia ser tranquilo, segundo familiares do rapaz.