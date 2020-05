Família oferece R$ 2 mil de recompensa para quem encontrar cabra ‘influencer’ desaparecida

PUBLICIDADE 

Uma família de Santos-SP está a procura de uma cabra, conhecida como Bebel, desde o dia 17 deste mês. Bebel possuí um perfil em uma rede social, onde a família compartilha o dia a dia dela. Ela era tratada como um animal doméstico e desapareceu ao passar a quarentena no sítio da família. A cabrinha conta com quase oito mil seguidores em seu perfil.

Bebel morava com a família em um apartamento e foi adotada por Júlia Andrade, de oito anos, filha do veterinário Eduardo Paiva, de 51 anos. Eduardo explica que a cabra nasceu em um sítio da família e, devido às novas medidas de distanciamento social, ele a levou para passar a quarentena no sítio, para que Bebel tivesse mais espaço. No dia 17, Eduardo recebeu uma ligação informando do desaparecimento da cabra.

Além de falar com várias pessoas em grupos de WhatsApp e redes sociais, Eduardo utilizou um carro de som e cartazes para tentar encontrar pistas sobre a localização da cabra. Após dias de procura, o veterinário decidiu oferecer uma recompensa para quem localizasse o pet. Inicialmente ele ofereceu R$ 1 mil para quem encontrasse Bebel, mas agora o valor ofertado é de R$ 2 mil.

Eduardo acha improvável a possibilidade de roubo. Para ele, Bebel provavelmente se perdeu ao tentar seguir alguém. O veterinário, que tem 30 cabras no interior paulista, diz que não consegue ir até o local sabendo que a Bebel não estará lá.