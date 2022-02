Família morre após grave acidente em Itumbiara, Goiás

Quatro membros da mesma família estavam dentro do carro que bateu fortemente em uma árvore, na BR-153, no último domingo (27)

Um grave acidente de trânsito deixou quatro pessoas da mesma família mortas, por volta das 10h30 deste domingo (27), na BR-153, a Rodovia Transbrasiliana, na altura de Itumbiara, no sul de Goiás. O carro em que duas crianças, um menino de dois anos e uma menina de nove, a mãe, de 28 anos, o pai delas, e um primo, de 30, estavam bateu fortemente contra uma árvore. Os quatro primeiros morreram na hora.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista do veículo, o pai das crianças, perdeu o controle da direção do automóvel, bateu no meio fio, saiu da pista e colidiu fortemente com uma árvore.

O homem chegou a ser socorrido para um hospital no município vizinho de Goiatuba. Seu estado de saúde é desconhecido.

A família estava de viagem da capital Goiânia em direção ao sul do estado. A distância entre as duas regiões é de cerca de 210 km.