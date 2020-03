Família faz enterro para vítima de coronavírus e mais 17 são infectados

PUBLICIDADE 

A idosa Sheila Brooks, de 86 anos, foi uma das vítimas do novo coronavírus. Ela faleceu no fim de fevereiro na cidade de West Midlands, na Inglaterra. No entanto, familiares e amigos ignoraram a ordem de manter-se em quarentena e foram ao enterro de Sheila.

Em consequência ao sepultamento com entes e colegas, 17 familiares que estiveram no funeral testaram positivo para o novo coronavírus. Além disso, Susan Nelson, de 65 anos, que era sobrinha de Sheila, morreu por conta da doença.

Sobrinha e tia faleceram no mesmo hospital e outros familiares estão internado em estado grave. A família não fez velório para Sheila.