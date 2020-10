Família denuncia estupro de jovem com deficiência mental; vizinho é suspeito

PUBLICIDADE

A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) investiga o caso de um homem que teria estuprado uma jovem, de 18 anos, com diagnóstico de problemas mentais.

De acordo com os depoimentos apurados pela polícia, o crime teria ocorrido em setembro deste ano, em um motel localizado em Vitória da Conquista-BA. Segundo os relatos, o homem, que é vizinho da vítima, alega que a relação sexual foi consentida. Por outro lado, a jovem afirma que é homossexual e que foi obrigada a se relacionar com o acusado. Antes da violência sexual, o suspeito ainda teria dito que iria fazê-la gostar de homem.

No dia do crime, a mãe da vítima havia passado mal e precisou ser encaminhada até um hospital. O vizinho se ofereceu para levá-la até a unidade de saúde. Mãe, filha e uma amiga foram com o homem no carro, no entanto, ao chegar no hospital, apenas uma pessoa foi autorizada a acompanhar a paciente, em respeito às medidas sanitárias estabelecidas na pandemia.

Na sequência, a vítima e o acusado ficaram sozinhos no carro e o homem teria comentários e perguntas de cunho sexuais. Em seguida, ele convidou a jovem para fazer um lanche, mas acabou levando ela para o motel. De acordo com a mãe da jovem, a vítima não conhecia o que era motel.

Ao saber do ocorrido, a família registrou um boletim de ocorrência na Deam. A família também apresentou um laudo psiquiátrico que, segundo a polícia, comprova que a vítima tem retardo mental, o que pode caracterizar o caso como um estupro de vulnerável.