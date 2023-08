Família denuncia casa de repouso por maus-tratos a idoso em SP

O estabelecimento “Renascer do Sol” nega as acusações, afirmando que a condição do paciente não foi causada pela estadia na casa

Uma família em Praia Grande, litoral de São Paulo, denunciou uma casa de repouso após alegações de maus-tratos contra um idoso de 75 anos. Segundo a filha do paciente, ele precisou ser hospitalizado com desnutrição, desidratação e pneumonia.

Valdirene Aparecida Oliveira Mesquita, professora de 50 anos, relatou que optou por colocar o pai na casa de repouso no bairro Aviação para que ele pudesse receber cuidados 24 horas por dia. Um contrato com o estabelecimento foi firmado com uma mensalidade de R$ 2,8 mil.

Inicialmente, Pedro José de Oliveira, o idoso em questão, foi admitido no local em boas condições, em 22 de julho. Entretanto, os problemas surgiram aproximadamente na terceira visita. A equipe da casa informou a Valdirene que um calmante seria administrado ao idoso devido à agitação dele. A filha consentiu, porém, com o passar do tempo, notou seu pai tornar-se debilitado e sonolento.

A situação agravou-se quando foi informada que o idoso tinha dificuldades em se alimentar e precisaria de uma sonda. A filha observou seu pai em condições preocupantes na casa de repouso, inclusive com ferimentos nos pulsos que sugeriam que ele esteve amarrado.

Valdirene registrou um boletim de ocorrência e está investigando o caso. Ela acredita que as condições de seu pai deterioraram após a inserção da sonda. O idoso foi transferido para o Hospital Irmã Dulce, onde seu estado é considerado grave.

A casa de repouso, “Renascer do Sol”, nega as acusações e alega que a condição do paciente não é resultado de negligência ou maus-tratos na instituição. A família busca esclarecimentos sobre o ocorrido e espera que a investigação revele a verdade sobre o caso.