Família de SC compra vaca para economizar no leite

A decisão, segundo Maria Isabel da Rosa Schefffer, veio quando o custo de uma caixinha de leite chegou a R$ 8 no município, em setembro

Por causa do alto custo do leite no supermercado, uma família resolveu comprar uma vaca e produzir o próprio produto em Chapecó, no Oeste catarinense.

“O aumento no preço e também a pureza do leite, sem produto químico, foram o que motivaram a nossa decisão”, conta a agricultora Maria, que cuida do animal junto com o marido, Gênio Scheffer. O mamífero vive no sítio da família.

A catarinense conta que a vaca, chamada de Belina, custou R$ 1,2 mil e produz aproximadamente 10 litros por dia. O casal consome cerca de uma caixa do produto por semana e o restante us na produção de outros derivados, como pão de queijo, bolos, bolachas para consumo próprio.

Uma unidade de leite no supermercado ainda pode ser vista acima dos R$ 5 em Santa Catarina.

Economista repercute

Segundo dados divulgados Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 11 de outubro, a alta do leite longa vida foi de 36,93% em 12 meses. O levantamento considera, no entanto, uma queda de 13,71% em setembro.

As chuvas da primavera, segundo a economista Cássia Ternus, fizeram com que os insumos básicos pra produção de leite pudessem ser ofertados de forma expressiva no mercado, reduzindo os custos de produção.

Ela explica que o preço começa na produção e, até chegar nas prateleiras do supermercado, se soma ao valor do transporte, venda e consumo.

“Isso acontece também pela realocação do produto no Brasil como o todo, com a diminuição da produção. As bacias do Sul, por exemplo, acabam suprindo as necessidades de outros locais do país”, explica.