Falso médico é preso pela Polícia Civil

Após denúncias anônimas, a equipe policial da delegacia realizou levantamentos investigativos e constatou que havia uma pessoa se utilizando do nome e do CRM de um médico para trabalhar no Programa Saúde da Família no Povoado Outeiro, Turilândia

Na quarta-feira (17), a Polícia Civil do Maranhão prendeu em flagrante um homem em razão da prática dos crimes de exercício ilegal da medicina e falsidade ideológica. O caso aconteceu em Turilândia. Após denúncias anônimas, a equipe policial da delegacia realizou levantamentos investigativos e constatou que havia uma pessoa se utilizando do nome e do CRM de um médico para trabalhar no Programa Saúde da Família no Povoado Outeiro, Turilândia. Na quarta-feira(17), o autor foi surpreendido pela equipe policial realizando atendimento médico a diversos pacientes no posto de saúde. No local, foram aprendidas várias fichas de atendimento médicos, receituários médicos, carimbo e jaleco utilizados pelo falsário. Em razão dos fatos, foi dado voz de prisão ao autor, que conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Santa Helena, onde foi autuado em flagrante delito pelos crimes de exercício ilegal da medicina e falsidade ideológica. Após as providências legais cabíveis, o homem foi encaminhado para a Unidade Prisional de Pinheiro onde permanecerá à disposição da Justiça. Com informações da Polícia Civil do Maranhão