Falsa enfermeira tenta roubar bebê no EUA

Uma mulher fingiu ser enfermeira na California, nos Estados Unidos, para roubar um bebê recém-nascido na maternidade de um hospital.

Jesenea Miron, de 23 anos, foi presa logo após supostamente cometer o crime na unidade do Sistema de Saúde da Universidade de Riverside.

O caso teria acontecido no último dia 14, quando a falsa enfermeira entrou no quarto da paciente dizendo ser funcionária do local e tentar levar o bebê.

Com a estranha movimentação, a equipe do hospital confrontou Jesenea e chamou a segurança do local. Ainda assim, ela conseguiu fugir antes que fosse presa.

Segundo o porta-voz do Departamento do Xerife do Condado de Riverside, Edward Soto, Miron estava com o bebê no colo no momento da discussão, mas não chegou a deixar o local com a criança.