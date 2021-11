Fábrica que produzia cachaça com álcool veicular é fechada

No local havia álcool suficiente para produção de 120 mil litros da bebida, além de uma estrutura industrial para falsificação

Uma fábrica clandestina de cachaça foi fechada nesta quinta-feira (17), em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), mais de 60 mil litros da bebida adulterada foi apreendida.

De acordo com as investigações, a adulteração da cachaça era feita com álcool etílico, utilizado no abastecimento de veículos e altamente letal. Além da apreensão, um homem, de 40 anos, suposto responsável pelo local, foi preso.

As investigações sobre a produção começaram após uma denuncia anônima feita ao Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). Segundo o delegado responsável pela apuração, Marlon Pacheco, no local havia álcool suficiente para produção de 120 mil litros da bebida, além de uma estrutura industrial para falsificação.

“Nós encontramos uma estrutura industrial complexa, que inclusive contava com um fundo falso para esconder esse combustível. Nesse local nós encontramos 60 mil litros de etanol, produto totalmente impróprio para o consumo humano”, contou Pacheco.

A embalagem da bebida era uma garrafa pequena de plástico, com um rótulo sem as informações necessárias para comercialização. “Nós não sabemos ainda se foi utilizada uma marca legal ou se eles criaram essa empresa, aparentemente legal, para adulterar o produto. O fato é que é importante frisar que é um produto nocivo totalmente ao consumo humano”, pontuou.