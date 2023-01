Exames confirmam estupro de idosas em abrigo

O suspeito do crime é um homem de 31 anos que teria invadido o local

Exames de perícia confirmaram o estupro de duas idosas em um abrigo, na cidade de Uiraúna, Sertão da Paraíba. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (16). O suspeito do crime é um homem de 31 anos que teria invadido o local.

De acordo com a polícia, os exames foram feitos no Núcleo de Medicina e Odontologia Legal (Numol) de Patos, no Sertão do estado, e confirmaram que as duas idosas, uma de 59 anos e uma de 78 anos, que tem Alzheimer, foram estupradas na noite do sábado (14). Com a confirmação, o suspeito deve responder pelo crime de estupro.

Em depoimento na delegacia da cidade, uma das cuidadoras do abrigo afirmou que ao acordar por volta das 5h da manhã do sábado (14) e se dirigir a um dos quartos percebeu que o telhado estava com um espaço aberto.

Ao indagar à idosa de 59 anos que dormia naquele quarto ela foi informada que o suspeito entrou no quarto e a violentou. A cuidadora observou que outro quarto também estava com telhado violado, onde repousa a outra idosa, de 78 anos.

A cuidadora acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As idosas foram encaminhadas ao Hospital Regional em Cajazeiras para os atendimentos devidos.

Em seu interrogatório, acompanhado de advogado, o autor do crime se reservou no direito de permanecer calado. Em seguida, foi encaminhado à Cadeia Pública de Uiraúna.