Ex-primeira dama consegue guarda do filho com Ricardo Coutinho 

A ex-primeira dama Pâmela Bório, que mantinha a guarda compartilhada do filho Henri, com o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, preso nesta quinta-feira (19), na Operação Calvário, conseguiu a guarda provisória do menino.

No momento em que o mandado de prisão de Ricardo Coutinho foi anunciado e as notícias davam conta de que ele não estava no país, a jornalista iniciou nas redes sociais uma campanha para localizar o filho, que foi encontrado com uma tia, irmã de Ricardo.

A briga pela guarda do menor dura muitos anos e é alvo de inúmeras postagens da jornalista nas redes sociais.