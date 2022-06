Ex-PCC leva tiros na cabeça e sobrevive ao se fingir de morta

Segundo a Polícia Militar, a mulher abandou o PCC há algum tempo e esse teria sido o motivo da tentativa de homicídio

Uma jovem, de 20 anos, sobreviveu ao levar três tiros na cabeça e dois na mão em Cacoal (RO), na madrugada desta quinta-feira (09).

Segundo a Polícia Militar, a mulher abandou o PCC (Primeiro Comando da Capital) há algum tempo e esse teria sido o motivo da tentativa de homicídio.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima apenas sobreviveu porque se fingiu de morta.

Ao chegar no local, a polícia encontrou a mulher acompanhada de um vigilante, que contou que chegou a ver um carro passar e, 10 minutos depois, ouviu os tiros. Pouco depois, a jovem apareceu ensanguentada e pediu ajuda.

Segundo a vítima, por colta das 20h, ela desembarcou na rodoviária de Cacoal e, ao sair do local, um carro com quatro homens armados a abordou. Um dos homens a amordaçou e a colocou no carro. Em seguida, os suspeitos a levaram para uma região próxima ao rio Machado.

Quando o carro parou, os homens confessaram estarem ali para matá-la por ela “ter abandonado a facção PCC e rasgado a camisa do grupo”. Foi então que eles atiraram três vezes em sua cabeça e duas em sua mão direita.

Na tentativa de sobreviver e não ser alvejada novamente, a jovem se fingiu de morte. A Polícia Civil investiga o caso.