Ex-namorada de DJ o denuncia por agressões

O DJ Remício Gonçalves da Silva, conhecido como Remício Nojis, foi denunciado pela ex-namorada, a guia de turismo Laura Bianca Barbosa por agressão, no último sábado (1º). Segundo a vítima, essa não foi a primeira vez que o homem a violentou.

Além de registrar um boletim de ocorrência no mesmo dia, a mulher publicou fotos dos hematomas em uma rede social. Segundo as autoridades, o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Laura contou que os abusos começaram desde março de 2019. “Fui vítima de agressão física e não foi só uma vez. As agressões começam com coisas pequenas, que a gente acaba não identificando. A primeira vez mais séria foi em São Paulo, quando ele me jogou no chão e tampou minha boca. Eu tentei gritar, pedindo socorro”, relatou.

A primeira agressão teria ocorrido no ano passado. À época ela registrou um boletim de ocorrência contra ele, mas retirou a queixa com receio de prejudicar o trabalho dele.

A última agressão, segundo informações da vítima, ocorreu durante a virada de ano. De acordo com Laura, durante as agressões, Remício a enforcou por várias vezes e a mordeu. Ela afirmou que foi acolhida na casa de uma amiga.

A guia de turismo denunciou ainda que o ex-namorado usou o cartão de crédito dela e não pagou a dívida.