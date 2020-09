Ex-detenta doa rim ao policial que a prendeu duas vezes

PUBLICIDADE

O nome de Jocelynn James já esteve na lista de pessoas mais procuradas do estado do Alabama, nos Estados Unidos. No entanto, após abandonar a vida de crimes, ela doou um de seus rins a um policial que chegou a prendê-la duas vezes.

A americana era viciada em opioides e chegou a cometer vários crimes. Nesse período, o policial aposentado Terrell Potter prendeu James duas vezes. Em 2013, após cumprir pena de seis meses de detenção, a mulher se livrou do vício.

Religiosa, ela conta que havia pedido a Deus para se livrar das drogas. Em 2019, enquanto verificava suas redes sociais, James se deparou com a informação de que Potter precisava de um transplante de rim.

O aposentado aguardava pelo transplante há oito anos. Após alguns exames, os médicos descobriram que ambos eram compatíveis, o que possibilitou a realização da cirurgia. Potter, que também é religioso, atribui a doação a Deus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A cirurgia ocorreu em julho. Após isso, os dois se aproximaram. “Eu não tenho uma figura paterna na minha vida, então acho bem legal [a relação dela com Potter]”, disse James à rede de TV WVTM.