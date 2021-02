“Eu só queria algo para comer” diz criança que era mantida acorrentada em barril

PUBLICIDADE

Um menino, de 11 anos, foi resgatado pela polícia após ser mantido acorrentado e dentro de um barril de ferro. O pai da criança, a namorada dele e a enteada foram presos.

O caso ocorreu em Campinas-SP. Uma equipe da Polícia Militar registrou o resgate da criança. Os militares entraram no imóvel com a autorização de uma mulher, de 22 anos, filha da namorada do pai da criança. Não foi informado quanto tempo a vítima foi mantida presa no barril. No entanto, as autoridades perceberam que a criança era obrigada a fazer as necessidades fisiológicas no local.

O barril estava coberto por uma telha e havia uma pia de mármore por cima para impedir a saída do menino, que ficava impossibilitado de sentar. Devido ao tempo em que ficou preso no local, ele estava com as pernas inchadas e apresentava sinais de desnutrição. O garoto também estava nu.

“Eu só queria algo para comer”, disse o menino durante um vídeo gravado pela PM na ocorrência.

O pai da criança, um auxiliar de serviços de 31 anos, alegou que prendeu o menino porque ele estava muito agitada dentro de casa. Ele foi detido, assim como a namorada dele, uma faxineira de 39 anos, e a filha dela, que atua como vendedora.

O auxiliar de serviços pode ser condenado a cumprir de 2 a 8 anos. Já a namorada e a filha dela, se responsabilizadas apenas pela omissão, podem receber pena de 1 a 4 anos de detenção. A polícia arbitrou fiança de R$ 5 mil para cada uma delas, mas não há informações sobre os pagamentos.