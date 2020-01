Estudos mostram que ter um pet ajuda com doenças cardiovasculares e a emagrecer

PUBLICIDADE 

Ter animais de estimação sempre gerou discussões com relação a saúde. Agora, alguns estudos indicam alguns benefícios na relação entre o ser humano e seu pet.

Um estudo realizado pelo Kardiovize Brno 2030, um projeto focado na prevenção da saúde cardiovascular, descobriu que ter especificamente um cachorro, diminui os fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

O estudo analisou mais de 1700 pessoas, descobriu que os donos de cães tendem a ter maior atividade física, melhor dieta e níveis normais de glicose no sangue, diferentemente das pessoas que não têm animais de estimação.

Uma Universidade de Missouri-Columbia, também nessa linha, chegou a uma descoberta onde as pessoas que levam seu cachorro para passear têm uma perda de peso de cerca de 6,5 quilos por ano.

Já outra pesquisa canadense descobriu que quando as mulheres grávidas têm contato com animais de estimação (principalmente cães) ou bebês nascem em uma casa com cães, o risco de crianças desenvolverem alergias comuns, asma ou obesidade é reduzido. Eles também são menos propensos a desenvolver eczema, uma doença de pele que causa inchaço e coceira.