Estudo diz que pessoas que preferem ficar em casa são mais inteligentes

PUBLICIDADE 

Um estudo científico publicado pelo British Journal of Psychology, afirma que éssoas que preferem ficar em casa sção mais inteligentes que as que preferem sair constantemente.

Segundo o estudo, as pessoas que se sentem melhores com poucas interações sociais e se adaptam melhor a círculos de amizades pequenos possuem QI (quociente de inteligência) mais elevado.

De acordo com o estudo, conduzido por psicólogos evolucionistas, o impacto negativo da vida em grandes metrópoles era mais do que duas vezes maior entre pessoas com mais QI baixo e que os indivíduos considerados mais inteligentes relatavam menos felicidade quando precisavam sair de casa e socializar com frequência.

A avaliação foi feita com base em questionários com 15 mil voluntários entre 18 e 28 anos e analisou as respostas sobre o quão felizes as pessoas diziam estar, de acordo com o lugar onde viviam e como eram suas interações sociais.