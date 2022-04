Estudantes envolvidos em trote que resultou em queimaduras em calouros são afastados da UFPR

A universidade afirmou, por meio de uma nota, que a medida foi adotada para que o processo corra dentro da normalidade

Nesta terça-feira, 5, a Universidade Federal do Paraná afastou os 25 estudantes envolvidos na organização e participação de um trote violento que resultou em queimaduras de 1º e 2º graus em calouros do curso de Medicina Veterinária. A penalização é de 30 dias.

A universidade afirmou, por meio de uma nota, que a medida foi adotada para que o processo corra dentro da normalidade. Informou, também, que há a possibilidade do afastamento ser prorrogado. Um processo administrativo foi aberto para apurar as responsabilidades.

Para realizar o tratamento adequado das queimaduras, as vítimas foram dispensadas das aulas.

O trote foi na última quarta-feira, 30, no campus Palotina. No evento, os veteranos do curso jogaram produtos químicos nos calouros, provocando queimaduras nos mesmos. Os atingidos foram encaminhados até o hospital municipal e no dia 1º realizaram o corpo de delito no IML.

Acusados de constrangimento ilegal e lesão corporal, quatro estudantes foram presos. Na última sexta-feira, 8, três deles deixaram a prisão sob pagamento de fiança e uso de tornozeleira eletrônica e um outro por decisão judicial.