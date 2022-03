Estudante que criou OnlyFans para pagar faculdade desabafa: ‘Fazem piada’

A estudante é hostilizada diariamente por ter optado seguir no site para ganhar o dinheiro necessário para arcar com o curso de Medicina

A modelo Yasmin Mineira, 25, é estudante de medicina em uma universidade particular e, para arcar com as despesas do curso, criou um perfil na plataforma adulta paga OnlyFans. No entanto, a estudante é hostilizada diariamente por ter optado seguir no site para ganhar o dinheiro necessário para estudar.

“O preconceito e a discriminação são bem comuns para quem se lança nesse meio. Alguns amigos sempre me contam que eu sou assunto de alguns grupos e às vezes até motivo de piada”, contou Yasmin em entrevista ao CenaPop.

“Segui firme porque minha postura sempre foi séria e essa é a única maneira de conseguir o dinheiro do curso. Já fui hostilizada. Passei quase pela mesma situação que a Geisy Arruda. Tenho orgulho da minha história, por isso não desanimei”, acrescentou a modelo.

Algumas de suas fotos e vídeos já vazaram na internet e Yasmin confessa que tem medo de não ser levada a sério na profissão quando se formar.

“Quero acreditar que as pessoas não vão julgar a minha capacidade como médica baseada nos meus vídeos e no meu lado sexy. Sei que existe preconceito, mas já superei tanta coisa que me sinto preparada. Tive uma adolescência difícil, pois minha família, apesar de sempre dar suporte e apoio, nunca teve condições financeiras, mas mesmo assim corri atrás e estou conquistando meu sonho. Sou uma das primeiras do curso, levo a sério e estudo muito. Sou realmente dedicada”, reflete.

O custo mensal do curso de medicina da modelo ultrapassa R$10 mil, e com o trabalho que faz na internet, ela consegue não só pagar a faculdade como também a moradia no Rio de Janeiro.

“Me vejo no Onlyfans por tempo limitado, e já tenho todo um planejamento para deixar de expor esse meu lado sexy na internet”, finaliza.