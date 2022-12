Estudante de 16 anos morre após ter parada cardíaca enquanto ia dormir, diz família

Na noite de quarta-feira, 14, a estudante Andressa Santos, de 16 anos, morreu após sofrer uma parada cardíaca enquanto estava em casa

Na noite de quarta-feira, 14, em Anápolis, 55 km de Goiânia, a estudante Andressa Santos Monteiro, de 16 anos, morreu após sofrer uma parada cardíaca enquanto estava em casa. A tia da menina, Ana Paula Santos, relatou que a sobrinha teve crises convulsivas dias antes do episódio.

O perfil da adolescente nas redes sociais mostra que ela gostava de fazer atividade física e sempre postava vídeos e fotos na academia. Além da ginástica, ela treinava Jiu-Jitsu e chegou a ganhar uma medalha de prata pelo bom desempenho.

A adolescente também chegou a concorrer o Miss Teen Anápolis de 2020. Ela estudava no Colégio Estadual da Polícia Militar (CEPMG) Senador Onofre Quinan, que lamentou a morte da aluna.

A tia de Andressa informou que a menina tinha o sonho de estudar no colégio e amava a todos. A família não informou se a menina tinha alguma doença específica que possa ter ocasionado a morte, e a relação com as convulsões que ela sofria.

A adolescente foi sepultada na tarde de quinta-feira, 15, no Cemitério Park, em Anápolis.