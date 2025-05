Estudante de 14 anos é morta com golpes de tesoura por colega dentro de escola em MG

Uma adolescente de 14 anos morreu após ser atacada com golpes de tesoura por um colega de classe, dentro de uma escola particular em Uberaba (MG), na manhã desta quinta-feira (8). A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O autor foi apreendido horas depois pela Polícia Militar.

O crime ocorreu dentro do Colégio Livre Aprender, localizado no bairro Universitário. De acordo com a instituição, o ataque aconteceu durante a aula do 9º ano do ensino fundamental. O motivo da agressão ainda é desconhecido.

Em nota, o colégio informou que um professor que também é estudante de Medicina prestou os primeiros socorros à adolescente até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe médica tentou reanimá-la, mas a aluna não resistiu.

O suspeito, também menor de idade, fugiu após o crime, mas foi localizado e apreendido pela Polícia Militar no fim da tarde. Ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.

Em decorrência do ocorrido, as aulas e demais atividades escolares foram suspensas por tempo indeterminado. O colégio informou que está oferecendo suporte psicológico à comunidade escolar.

A Prefeitura de Uberaba também se manifestou, lamentando o caso e afirmando que irá reforçar ações de promoção da cultura de paz e cuidado emocional nas escolas do município.