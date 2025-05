Papa Leão 14 é da ordem agostiniana; entenda quem foi santo Agostinho

GABRIEL GAMA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O papa Leão 14, eleito nesta quinta-feira (8), faz parte da ordem agostiniana do catolicismo. Ao aparecer na sacada da Basílica de São Pedro, o americano Robert Prevost mencionou o santo Agostinho em seu primeiro discurso como sumo pontífice da Igreja Católica.

“Sou um filho de santo Agostinho, agostiniano, que disse: ‘com vocês, sou cristão, e para vocês, bispo’. Neste sentido, podemos todos caminhar juntos em direção àquela pátria que Deus nos preparou”, afirmou ele diante de uma multidão de fiéis presentes na praça São Pedro, no Vaticano.

Prevost ingressou na ordem agostiniana em 1977.

De acordo com a Província Agostiniana do Brasil, Agostinho nasceu em 13 de novembro de 354 em Tagaste, na atual Argélia. Sua canonização aconteceu por aclamação popular, sendo reconhecido como doutor da Igreja pelo papa Bonifácio 8 no século 13. O dia de santo Agostinho é celebrado em 28 de agosto.

O contato de Agostinho com a religião surgiu a partir de sua mãe, Mônica, canonizada como santa.

O pai, Patrício, trabalhava como oficial do Império Romano na cidade e se converteu ao cristianismo apenas no final da vida.

Agostinho foi educado em Cartago, hoje Tunísia, onde conheceu o teatro e a leitura. Teve um filho, Adeodato, com uma concubina. Nutriu interesse pelo discurso e abriu uma escola de retórica.

Buscou os escritos bíblicos, mas se aproximou do maniqueísmo em um primeiro momento, que considerava a dualidade entre o bem e o mal.

Em 384, mudou-se para Milão, na Itália. Começou a frequentar a catedral da cidade para checar por si mesmo a fama do bispo local, Ambrósio. A pregação o afastou da visão maniqueísta e o aproximou do catolicismo. Sua conversão total à religião aconteceu aos 32 anos, após a leitura da carta de são Paulo aos romanos.

Depois da morte da mãe, Agostinho dividiu a herança com os necessitados. Criou uma comunidade de oração e de estudo religioso na casa em que os pais viveram, em Tagaste. Passou a receber cartas da Itália, da Espanha e de outras regiões da África.

Em 391, viajou para Hipona, também na atual Argélia, onde foi ordenado sacerdote. A partir daquele momento, ficou conhecido como Agostinho de Hipona. Aos 42 anos, tornou-se bispo titular. Publicou diversos livros que ganharam destaque, como Confissões e Cidade de Deus.

Agostinho faleceu em 430, aos 76 anos de idade. Seus restos mortais se encontram na Basílica de São Pedro do Céu Dourado, em Pavia, Itália.

A Ordem de Santo Agostinho, da qual Leão 14 pertence, é uma das mais importantes e tradicionais da Igreja Católica. Fundada no século 13, é baseada em princípios de caridade e proximidade aos pobres. Presente em 50 países, incluindo o Brasil, ela administra igrejas, escolas e priorados ao redor do mundo.