Estudante cai de viaduto e fica em estado grave após festa de calouros no RS

Um estudante da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) foi hospitalizado e está em estado grave após cair de viaduto na saída de uma festa para calouros em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul.

O incidente ocorreu na madrugada de quarta-feira (9), após o encerramento do segundo dia de festa. Cristian dos Santos Oliveira, 31, é de Rosário do Sul e estuda teatro.

Conforme a Polícia Civil, em imagens gravadas por câmeras de segurança Cristian aparece andando em zigue-zague e segurando um isopor. Em certo momento, ele se escora em um gradil, se desequilibra e cai para o lado de fora. O viaduto da Gare, localizado na avenida Rio Branco, tem altura de aproximadamente 4,5 metros. Ele estava em companhia de amigos no momento do acidente.

Cristian foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que atuava no evento, e encaminhado ao Hospital Universitário de Santa Maria. Conforme o hospital, o estudante teve de realizar uma cirurgia e segue em estado grave.

O estudante retornava de um evento tradicional da cidade: a Calourada ocorre semestralmente na praça Saturnino de Brito em razão do início das aulas da federal, embora conte também com estudantes de outras faculdades da região. Ela é organizada pela prefeitura em parceria com entidades estudantis.

As atividades duram quatro dias, das 17h à meia-noite, em uma área coberta de aproximadamente 1.200 metros quadrados onde acontecem shows com capacidade para até 5.000 participantes. Contando com as pessoas nos arredores, o evento reúne até 9.000 participantes.

Apesar do incidente, o evento foi realizado normalmente na noite seguinte e o mesmo ocorrerá nesta quinta-feira (10). Por meio de nota, a prefeitura disse que “para a continuidade da festa nos demais dias” seria “reforçada a segurança em relação à estrutura dos gradis montada desde o primeiro dia do evento no local, bem como no entorno do restante da estrutura”.

O texto diz ainda que prefeitura e demais organizadores acompanham o caso e que “se solidarizam com a vítima e com os seus familiares e amigos”. Além dos gradis, foram colocados tapumes no local entre os transeuntes e o viaduto.

A edição de inverno de 2022 da Calourada foi marcada por um episódio trágico. Na saída do evento, Leonardo da Silva Pereira Almeida, 22, foi morto com dois tiros e golpes de facão em um latrocínio (roubo seguido de morte). Dois homens foram presos dias depois -um deles, Giovane Rodrigues Bachmann, 20, foi julgado em março de 2023 e condenado a 31 anos de prisão.

O segundo suspeito, Delson Delmar Vieira da Silva, 22, segue preso e responde também por outros crimes ocorridos em Porto Alegre.