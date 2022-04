Estelionatários do golpe do Whatsapp são presos em Goiânia

A operação aconteceu em Goiás, Roraima, Pará e Minas Gerais. São cumpridos 41 mandados de prisões preventivas e 56 mandados de busca, além de bloqueio e sequestro de bens e valores. No estado goiano, 27 pessoas foram presas

Uma operação da Polícia Civil do Goiás, nesta terça-feira (5), desmontou um esquema de golpes por aplicativo de mensagens, que teriam feito cerca de 2 mil vítimas, totalizando um prejuízo de R$ 3 milhões.

As investigações começaram em agosto de 2021, após uma vítima em São Paulo registrar o crime em uma delegacia.

A operação aconteceu em Goiás, Roraima, Pará e Minas Gerais. São cumpridos 41 mandados de prisões preventivas e 56 mandados de busca, além de bloqueio e sequestro de bens e valores. No estado goiano, 27 pessoas foram presas.

De acordo com as autoridades, os criminosos substituíam a fotografia de pessoas, entravam em contato com seus familiares e amigos dizendo que tinha trocado o número. As vítimas apagam o número correto, gravam o número desses criminosos e os golpistas passam a solicitar valores e empréstimos.

A maior parte do grupo criminoso mora em Goiás, mas aplicava o golpe em pessoas principalmente de São Paulo, onde há o registro de 604 vítimas.

Os suspeitos serão indiciados pelo crime de estelionato eletrônico falsidade ideológica, organização criminosa e lavagem de dinheiro.